Суд ограничил в родительских правах мать брошенной в квартире девочки

Головинский суд Москвы ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко — мать пятилетней девочки, которую она оставила без присмотра в квартире на Ленинградском шоссе. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.

По ее словам, ребенка передали органам опеки районов Северное и Южное Медведково. Евдокимова уточнила, что суд также постановил взыскать с женщины алименты. «Она должна будет выплачивать одну четвертую [часть] со всех видов заработка до совершеннолетия ребенка. Для ребенка откроют счет, и на этот счет будут поступать деньги», — объяснила представитель суда.

В начале марта дочь Гаращенко была найдена в квартире в Москве после того как женщина, по версии следствия, не появлялась в ней несколько дней. У девочки отсутствовали социальные навыки и были признаки анорексии, а украшение на ее шее вросло в кожу. Гаращенко арестовали по делу о покушении на убийство и позднее признали невменяемой.