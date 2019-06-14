Малышева ответила «посмотрите программу» на критику из-за слова «кретины»

Елена Малышева, ведущая программы «Жить здорово» на «Первом канале», прокомментировала RNS критику выпуска передачи с заголовком «Мой ребенок — идиот», где она рассказывает о «детях-кретинах».

Малышева согласилась ответить на вопросы только после того, как журналисты посмотрят передачу. «Уважайте вашу профессию, которая требует работы с первоисточником <...> посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?» — заявила она.

Выпуск программы о проблемах детей с отклонениями вышел в эфир 13 июня. В нем Малышева обсуждает «детей-кретинов» и уточняет, что речь идет о медицинском термине, определяющем «степень умственной отсталости». Помимо этого в заставке телепередачи было написано «Мой ребенок — идиот».

Резидент неправительственной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Атмосфера» и член правления ассоциации «Аутизм — Регионы» Евгений Бондарь, реагируя на передачу, подтвердил, что слово «кретин» является медицинским термином. Однако он пояснил, что слово вошло в обиход с оскорбительной коннотацией, о чем знают профессионалы.

«Когда слышим подобный язык с телеэкранов, то, конечно, нас это напрягает <...> Настоящие профессионалы этот термин предпочитают не использовать», — заключил он.