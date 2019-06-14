Танец матки и эксперимент с крысой: скандалы с ведущей Еленой Малышевой

Доктор медицинских наук Дмитрий Мохов потребовал извинений от «Первого канала» после того, как в эфире передачи ведущая заявила, что такой специальности, как остеопатия не существует. «Этим заявлением ведущая не только продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность и ввела в заблуждение сотни тысяч людей, но оскорбила тысячи врачей-остеопатов, честно возвращающих здоровье своим пациентам, и опорочила честное имя остеопатии как науки и как медицинской дисциплины», — заявил Мохов. Малышева ответила врачу в своем Instagram. Она отказалась извиняться и добавила, что «Программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило только 28 сентября 2018 года. В Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры».
В одной из передач, посвященных женскому здоровью, актриса станцевала в костюме матки. Глава исполкома ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович назвал этот выпуск пропагандой пошлости и призвал отстранить Малышеву от эфира. Та, в свою очередь, ответила, что не понимает претензий к программе. В программе не впервые использовались ростовые фигуры для рассказа о внутренних органах. Так, в одном из эфиров 2012 года прозвучала «Песня про яички», исполненная в костюме мошонки.
Один из самых известных до сих пор эфиров программы Елены Малышевой был посвящен преимуществам обрезания. Тогда телеведущая пригласила на сцену зрительницу из зала и продемонстрировала процедуру обрезания, отрезав воротник надетого на женщину свитера. В эфире программы «Мишанина» на «Серебряном дожде» эта зрительница, пожаловалась, что после выхода программы над ее сыном стали смеяться одноклассники, а сама она боится ходить на родительские собрания.
В эфире программы «Здоровье», рассказывающей о синдроме Гийена-Барре (аутоиммунное заболевание, приводящее к полному параличу и смерти. — РБК), Елена Малышева показала эксперимент, проведенный на крысе. В продемонстрированном видео животному ввели кровь человека, страдающего синдром, после чего у него отказали задние, а затем и передние лапы и произошла остановка дыхания. Группа телезрителей составила заявление в надзорные органы, жалуясь на излишнюю жестокость в утренней передаче, которую могли посмотреть дети. Малышева, отвечая на критику, заявила, что на самом деле крысе ввели наркоз, ее не парализовало и она не умерла.