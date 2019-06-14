Танец матки и эксперимент с крысой: скандалы с ведущей Еленой Малышевой

В эфире программы «Жить здорово!» Первого канала ведущая Елена Малышева назвала детей с особенностями развития «кретинами» и «идиотами». Темы ее программ и их сценарии нередко вызывают критику и приводят к скандалам

Елена Малышева (Фото: Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС)

Елена Малышева — российская телеведущая. В конце 80-х работала врачом-терапевтом, а в 1992 году стала вести программу «Рецепт» на телеканале «Кузбасс». В 1997 году на канале ОРТ была возрождена программа «Здоровья», ведущей которой и стала Малышева. В 2010-м на Первом канале стала выходить ее программа «Жить здорово!»

Июнь 2019 года

Эфир программы «Жить здорово!» 13 июня, посвященный детям с особенностями развития, вышел с заставкой «Мой ребенок — идиот». Сама телеведущая предложила обсудить тему «откуда берутся дети-кретины», заявив, что «кретин» — это медицинский термин, который определяет «степень умственной отсталости». Обсуждение темы с использованием таких терминов вызвало критику. В частности, резидент неправительственной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Атмосфера» Евгений Бондарь потребовал извинений от «Первого канала».

Апрель 2019 года

Компания «Ставропольский бройлер», входящая в агрохолдинг «Ресурс», подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи «Жить здорово!» и «Первому каналу», после того как в эфире заявили, что в цыпленке компании специалисты Роскачества нашли сальмонеллу.