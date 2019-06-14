В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,43 -0,15 EUR Бирж. 72,58 -0,23 Brent 61,18 -0,59% USD Нал. 64,86 64,10 EUR Нал. 73,17 72,28 USD ЦБ 64,63 +0,12 EUR ЦБ 73,01 -0,03 EUR/USD 1,1267 -0,0005 BTC/USD Бирж. 8 291,40 +68,66 IMOEX 2 757,92 -0,02% RTSI 1 348,47 +0,11% DJIA 26 106,77 +0,39% Nasdaq 7 837,13 +0,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+7,07%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20 Купить
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Газпром нефть ₽419,35 (+7,07%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20 Купить
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 64,63 (+0,12) Quote, 13 июн, 13:12
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 73,01 (-0,03) Quote, 13 июн, 13:12
Малышева ответила «посмотрите программу» на критику из-за слова «кретины» Общество, 13:11 Бизнес победителей: здоровый перекус в любое время РБК и ВТБ, 13:10 РЖД начнет отмечать акционные цены билетов на сайте и в приложении Бизнес, 13:09 Тренер сборной Хорватии назвал «уникальным» чемпионат мира в России Спорт, 13:03 Жоан Рока — об ужине для Элтона Джона, звездах «Мишлен» и счастье шефа Стиль, 12:53 Как сильно подорожает Bitcoin Крипто, 12:52 Саакашвили признали пригодным к воинской службе на Украине Политика, 12:49 В работе «ВКонтакте» произошел сбой Технологии и медиа, 12:40 Китай является источником выбросов запрещенных химикатов Партнерский материал, 12:40 Трамп по ошибке назвал наследника британского престола «принцем китов» Политика, 12:35 Как создать успешный p2p-маркетплейс за шесть шагов Pro, 12:23 Власти Украины исключили Добронравова из черного списка Общество, 12:20 Путин оценил последствия выхода США из иранской «ядерной сделки» Политика, 12:17 СК показал видео с места убийства жены экс-хоккеиста сборной России Общество, 12:17
Технологии и медиа ,  
0 
В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных мониторингового сервиса DownDetector.

На работу соцсети в том числе жалуются пользователи крупных российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Воронежа.

Большинство сообщает о сбоях в работе сайта «ВКонтакте» (72%), также возникают проблемы с личными сообщениями (19%) и входом в соцсеть (8%).

В последние два дня по всему миру также наблюдались проблемы в работе соцсети Instagram. У большинства пользователей не обновлялась лента.

С 9 июня проблемы наблюдаются также у пользователей мессенджера Telegram. Команда приложения сообщила об организованной DDoS-атаке. Основатель сервиса, Павел Дуров, 13 июня предположил, что сбои связаны с протестами в Гонконге, которые координируются через Telegram и могут быть организованы китайскими властями.

Теги: «ВКонтакте», сбой
Материалы по теме
Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в Instagram
Технологии и медиа
В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой
Финансы
Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter