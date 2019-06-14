В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных мониторингового сервиса DownDetector.

На работу соцсети в том числе жалуются пользователи крупных российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Воронежа.

Большинство сообщает о сбоях в работе сайта «ВКонтакте» (72%), также возникают проблемы с личными сообщениями (19%) и входом в соцсеть (8%).

В последние два дня по всему миру также наблюдались проблемы в работе соцсети Instagram. У большинства пользователей не обновлялась лента.

С 9 июня проблемы наблюдаются также у пользователей мессенджера Telegram. Команда приложения сообщила об организованной DDoS-атаке. Основатель сервиса, Павел Дуров, 13 июня предположил, что сбои связаны с протестами в Гонконге, которые координируются через Telegram и могут быть организованы китайскими властями.