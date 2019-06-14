Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в Instagram

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в Instagram

Пользователи Instagram из различных стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу сайтов и приложений.

На сбой пожаловались юзеры, в частности, из Германии, Франции, Великобритании, США, Нидерландов, Польши, Испании. Также о сбое сообщили пользователи из России.

Наибольшее количество жалоб поступило на невозможность обновить ленту (79%). Еще 10% пользователей заявили о проблемах с входом в аккаунт. У 9% возникли трудности с загрузкой сайта Instagram.

О причинах сбоя в руководстве соцсети пока не сообщили. Ранее сбой в работе Instagram произошел 12 июня.