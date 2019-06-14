Власти Украины исключили Добронравова из черного списка

Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, из списка вычеркнули российского актера Федора Добронравова.

Всего в списке 147 человек, включая, к примеру, общественного деятеля Александра Дугина, актера Жерара Депардье, вокалиста Limp Bizkit Фреда Дерста, рэпера Алексея Долматова (Гуф) и многих других.

Минкультуры Украины формирует список на основе обращений от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Согласно украинскому законодательству, Госкино не выдает удостоверений на право распространения и демонстрации фильмов, если одним в его производстве принимал участие кто-либо из черного списка. Власти также могут отозвать уже выданное разрешение.