Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу Голунова на домашний арест

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,41 -0,18 EUR Бирж. 72,59 -0,23 Brent 61,18 -0,59% USD Нал. 64,86 64,09 EUR Нал. 73,17 72,28 USD ЦБ 64,63 +0,12 EUR ЦБ 73,01 -0,03 EUR/USD 1,1270 -0,0001 BTC/USD Бирж. 8 271,20 +48,46 IMOEX 2 755,56 -0,10% RTSI 1 347,78 +0,06% DJIA 26 106,77 +0,39% Nasdaq 7 837,13 +0,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+8,02%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20 Купить
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Газпром нефть ₽419,35 (+8,02%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20 Купить
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 64,63 (+0,12) Quote, 13 июн, 13:12
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 73,01 (-0,03) Quote, 13 июн, 13:12
Как создать успешный p2p-маркетплейс за шесть шагов Pro, 12:23 Власти Украины исключили Добронравова из черного списка Общество, 12:20 Путин оценил последствия выхода США из иранской «ядерной сделки» Политика, 12:17 СК показал видео с места убийства жены экс-хоккеиста сборной России Общество, 12:17 Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет Экономика, 12:14 Владелец клуба НФЛ «Денвер» умер в возрасте 75 лет Спорт, 12:10 Время просыпаться: как нормализовать сон РБК и Philips, 12:10 Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге Общество, 12:06 Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу Голунова на домашний арест Общество, 12:02 Почему курс BNB должен упасть: биржа Binance изменила правила работы Крипто, 12:01 Путин оценил вклад России в победу над террористами в Сирии Политика, 11:57 К тушению загоревшегося стройрынка в Улан-Удэ привлекли пожарный поезд Общество, 11:54 Сборная России поднялась на три строчки в обновленном рейтинге ФИФА Спорт, 11:53 Обновленный Mercedes-Benz GLC: первые впечатления Авто, 11:47
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу Голунова на домашний арест

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу защиты журналиста «Медузы» Ивана Голунова на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил снять жалобу защиты Голунова с рассмотрения, поскольку домашний арест Голунова отменен. 

Адвокат журналиста Олег Елисеев просил вернуть уголовное дело в Никулинский районный суд для ознакомления с протоколом заседания по избранию меры пресечения журналисту и внесения дополнений в апелляцию в случае необходимости.

Общество
Заявление РБК в связи с прекращением дела Ивана Голунова

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотических веществ. Сам журналист утверждал, что запрещенные вещества ему были подброшены. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено, его отпустили.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах Ивану Голунову в связи с его профессиональной деятельностью. По словам депутата, предъявленные обществу «доказательства», в частности, найденные наркотики, «по всей вероятности, имеют признаки сфабрикованности». 

Теги: Иван Голунов, Мосгорсуд, домашний арест
Материалы по теме
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
Общество
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова
Политика
Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter