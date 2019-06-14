Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу Голунова на домашний арест

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу защиты журналиста «Медузы» Ивана Голунова на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил снять жалобу защиты Голунова с рассмотрения, поскольку домашний арест Голунова отменен.

Адвокат журналиста Олег Елисеев просил вернуть уголовное дело в Никулинский районный суд для ознакомления с протоколом заседания по избранию меры пресечения журналисту и внесения дополнений в апелляцию в случае необходимости.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотических веществ. Сам журналист утверждал, что запрещенные вещества ему были подброшены. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено, его отпустили.