СК показал видео с места убийства жены экс-хоккеиста сборной России

Следственный комитет опубликовал на YouTube видео из коттеджного поселка Романовка (Ленинградская область), где была убита 45-летняя жительница. Как сообщал источник РБК в правоохранительных органах, речь идет о жене бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.

На кадрах показан сам поселок и место убийства внутри коттеджа, включая окровавленный нож.

Видео: Следственный комитет РФ

Ранее Следственный комитет сообщил, что по подозрению в убийстве жены Соколова задержан их 15-летний сын, который в ходе допроса «подробно изложил свою версию событий».

Тело женщины было обнаружено 13 июня «с явными признаками насильственной смерти». Там же находился 17-летний юноша, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.