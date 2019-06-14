В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета

Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году. Об этом говорится на странице приморского регионального отделения «Поискового движения России» в Instagram.

А-20К Boston служил в составе 50-го Отдельного разведывательного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. В марте 1950 года при выполнении полета он пропал. Через несколько лет охотники нашли место падения самолета. При катастрофе погибли летчик лейтенант Иван Илясов, штурман лейтенант Борис Иоффе и стрелок-радист сержант Георгий Сорокин. Их останки были частично захоронены военными.

Родные летчика Илясова обратились к поисковикам, поскольку у них не было уверенности в том, что его действительно захоронили. Документы о воинском захоронении отсутствовали. Поисковики провели экспедицию в район падения самолета и обнаружили часть останков, которые находились в месте катастрофы. По соглашению с администрацией, они будут дозахоронены в могилу экипажа.

https://www.instagram.com/p/Byq6I_oBgIw/

В начале мая экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила на дне Балтийского моря вблизи острова Большой Тютерс советскую подлодку времен Великой Отечественной войны Щ-302 «Окунь». Она затонула в октябре 1942 года, на ее борту находились 37 человек.