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Елена Малышева прокомментировала свои слова об отстреле собак
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Елена Малышева прокомментировала свои слова об отстреле собак
Общество, 10:29
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Елена Малышева прокомментировала свои слова об отстреле собак

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала телеканалу RT свои слова о необходимости отстрела бродячих собак, вызвавшие общественный резонанс.

«Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», — заявила она (по официальным данным, среди жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 41 ребенок. — РБК).

29 марта на экраны вышел выпуск программы «Жить здорово!», в котором обсуждались в том числе проблема бродячих собак и, в частности, ситуация со стаей животных, которые загрызли молодого человека в Подмосковье. «Это недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам», — сказала Малышева. «Это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего», — подчеркнула она.

На сайте Change.org после этого появилась петиция с призывом привлечь Малышеву к ответственности за эти слова. Авторы документа заявляют, что такими выступлениями ведущая призывает к совершению преступлений, предусмотренных ст. 167 и 245 УК РФ в части жесткого обращения с животными и их убийств.

В середине марта в подмосковной Истре стая собак насмерть загрызла мужчину. Как сообщило региональное управление Следственного комитета, в связи с этим инцидентом был задержан предприниматель, с которым местная администрация заключила договор на отлов животных. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Теги: Елена Малышева , бродячие собаки
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