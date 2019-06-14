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Alibaba $190 (+18,98%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,72%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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США направили эсминец к месту подрыва двух танкеров в Оманском заливе
Американский эсминец Mason отправился в Оманский залив к месту атаки на два танкера, в которой Вашингтон обвиняет власти Ирана
Фото: Blake Midnight / AP

О движении Mason к месту происшествия сообщили представители американского центрального командования, сообщает агентство Reuters. Там указали, что не имеют ни малейшего желания встревать в новый конфликт на Ближнем Востоке, однако будут защищать американские интересы, а также свободу навигации.

Ранее стало известно, что в районе ЧП находится еще один эсминец Bainbridge, который находится недалеко от танкера Kokuka Courageous сингапурской компании BSM.

Ранее о намерении США защищать мировую торговлю заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Выступая с заявлением перед представителями прессы, он обвинил Иран в установке мин, в результате срабатывания которых танкеры Kokuka Courageous и Front Altair получили повреждения.

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При этом источники агентства Reuters в Вашингтоне заявили, что полной уверенности в том, что мины были именно иранскими, у американцев нет. Вывод о причастности Тегерана к взрывам был сделан на основании разведывательных данных. К тому же другого объяснения случившегося пока нет.

В Тегеране заявляют, что за нападением могут стоять враги Исламской республики. Глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал другие страны региона к диалогу, чтобы разобраться в случившемся.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о причинах случившегося преждевременно.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Оманский залив, танкеры
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