США направили эсминец к месту подрыва двух танкеров в Оманском заливе

США направили эсминец к месту подрыва двух танкеров в Оманском заливе

Американский эсминец Mason отправился в Оманский залив к месту атаки на два танкера, в которой Вашингтон обвиняет власти Ирана

Фото: Blake Midnight / AP

О движении Mason к месту происшествия сообщили представители американского центрального командования, сообщает агентство Reuters. Там указали, что не имеют ни малейшего желания встревать в новый конфликт на Ближнем Востоке, однако будут защищать американские интересы, а также свободу навигации.

Ранее стало известно, что в районе ЧП находится еще один эсминец Bainbridge, который находится недалеко от танкера Kokuka Courageous сингапурской компании BSM.

Ранее о намерении США защищать мировую торговлю заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Выступая с заявлением перед представителями прессы, он обвинил Иран в установке мин, в результате срабатывания которых танкеры Kokuka Courageous и Front Altair получили повреждения.

При этом источники агентства Reuters в Вашингтоне заявили, что полной уверенности в том, что мины были именно иранскими, у американцев нет. Вывод о причастности Тегерана к взрывам был сделан на основании разведывательных данных. К тому же другого объяснения случившегося пока нет.

В Тегеране заявляют, что за нападением могут стоять враги Исламской республики. Глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал другие страны региона к диалогу, чтобы разобраться в случившемся.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о причинах случившегося преждевременно.