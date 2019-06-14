Вячеславу Бутусову присвоили звание заслуженного артиста России

Музыканту и певцу Вячеславу Бутусову указом президента Владимира Путина присвоили звание заслуженного артиста России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист России» Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью «Ю-Питер», город Санкт-Петербург», — говорится в указе.

Вячеслав Бутусов стал известен, играя в группе Nautilus Pompilius. После распада группы в 1997 году выступал сольно. В 2001 году создал группу «Ю-Питер», которая завершила свое существование в 2017 году.