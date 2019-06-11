Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Генеральские звания в соответствии с указом президента получили несколько десятков военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и Следственного комитета

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел. По двое офицеров МВД получили звания генерал-майоров внутренней службы и генерал-майоров юстиции. Кроме того, начальнику ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергею Бачурину присвоено звание генерал-полковника полиции, а первому заместителю Следственного департамента МВД Николаю Патапене — звание генерал-лейтенанта юстиции.

Кроме того, генеральские звания получили еще несколько десятков военнослужащих и сотрудников Росгвардии, МЧС и Следственного комитета. В соответствии с указом в Минобороны появились по десять новых генерал-лейтенантов и генерал-майоров, а также один вице-адмирал и четыре контр-адмирала. В Росгвардии звания генерал-лейтенантов присвоены пятерым, а звания генерал-майоров — 11 военнослужащим. Одновременно с этим командующий Южным округом Войск национальной гвардии Олег Козлов получил звание генерал-полковника.

Еще пять человек в Росгвардии получили звания генералов полиции — четверо стали генерал-майорами и один — генерал-лейтенантом.

В Следственном комитете пятеро сотрудников получили звания генерал-майоров юстиции, а один — генерал-лейтенанта юстиции.