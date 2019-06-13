ИГ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане

ИГ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за бунт в колонии в Таджикистане. О этом сообщает портал SITE Intelligence Group со ссылкой на газету ИГ Al-Nabaa.

Reuters также сообщает со ссылкой на издание, что боевики заявили о том, что «нападавшие являются солдатами халифата».

В мае в колонии строгого режима таджикского города Вахдат произошел бунт. В результате погибли три работника исправительного учреждения и 29 заключенных, осужденных за причастность к ИГ. По данным Минюста страны, последние попытались сбежать из тюрьмы и взяли трех сотрудников колонии в заложники, после чего убили их. Затем между заключенными произошел конфликт.

Впоследствии в министерстве добавили, что бунт организовали члены ИГ. В ведомстве сообщили, что руководителями стали Бехрузи Гулмурод, являющийся сыном убитого в Сирии бывшего командира ОМОНа страны, Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов.