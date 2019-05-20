Минюст Таджикистана назвал организаторов бунта в колонии

Бунт заключенных в колонии строгого режима города Вадхат в Таджикистане организовали члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИН) Минюста республики.

По данным ведомства, непосредственными руководителями бунта были Бехрузи Гулмурод — сын бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, который был убит в Сирии, а также Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов.

Организаторы бунта взяли в заложники трех сотрудников колонии и убили их, а затем выпустили из штрафного изолятора восьмерых осужденных, также входивших в ИГ. После этого они казнили пять человек «с целью запугивания других заключенных», избили и ранили еще десятерых. Затем, сообщает ГУИН, члены группировки подожгли медпункт и напали на сотрудников колонии, чтобы совершить побег.

По данным пресс-службы ГУИН, в результате спецоперации заложники были освобождены, 24 бунтовщика обезврежены, еще 35 человек задержали.