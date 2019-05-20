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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Минюст Таджикистана назвал организаторов бунта в колонии

Бунт заключенных в колонии строгого режима города Вадхат в Таджикистане организовали члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИН) Минюста республики.

По данным ведомства, непосредственными руководителями бунта были Бехрузи Гулмурод — сын бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, который был убит в Сирии, а также Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов.

Организаторы бунта взяли в заложники трех сотрудников колонии и убили их, а затем выпустили из штрафного изолятора восьмерых осужденных, также входивших в ИГ. После этого они казнили пять человек «с целью запугивания других заключенных», избили и ранили еще десятерых. Затем, сообщает ГУИН, члены группировки подожгли медпункт и напали на сотрудников колонии, чтобы совершить побег.

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По данным пресс-службы ГУИН, в результате спецоперации заложники были освобождены, 24 бунтовщика обезврежены, еще 35 человек задержали.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Мансурджона Умарова сообщало, что были убиты 29 заключенных. Эту информацию подтверждал источник Reuters в службах безопасности.

Как сообщает ГУИН, сейчас в колонии восстановлен обычный режим. Генпрокуратура Таджикистана возбудила по факту произошедшего уголовное дело.

Теги: Таджикистан, бунт, колония
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