Почти 30 сторонников ИГ убиты при бунте в колонии в Таджикистане

Почти 30 сторонников ИГ убиты при бунте в колонии в Таджикистане

В результате бунта в колонии города Вахдат погибли трое сотрудников, сообщает Минюст. По информации СМИ, также убиты 29 осужденных за причастность к террористическим группировкам. Власти говорят, что сейчас контролируют ситуацию

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В результате бунта заключенных колонии города Вахдат в Таджикистане погибли трое работников исправительного учреждения, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-службу Минюста страны.

«РИА Новости» со ссылкой на замминистра юстиции, начальника главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджона Умарова сообщает, что в результате убиты три надзирателя колонии и 29 заключенных. Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности также сообщает о 29 убитых осужденных.

По данным пресс-службы Минюста, накануне вечером около 30 осужденных за причастность к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» попытались совершить побег из тюрьмы и взяли в заложники, а позднее убили трех сотрудников колонии. «В процессе переговоров возник вооруженный конфликт между самими осужденными, которые оказали сопротивление с ножами и другими острыми предметами, ранив несколько сотрудников охраны учреждения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате есть жертвы среди заключенных, но их число не назвали. В настоящий момент ситуация находится под контролем, сообщили в ведомстве. По факту произошедшего проводятся следственные действия.

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