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Медведев назначил нового директора Курчатовского института

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Александра Благова директором Курчатовского института, сообщается на сайте правительства.

В распоряжении отмечается, что он назначен на пять лет.

В ноябре 2018 года Благов был назначен временно исполняющим обязанности главы института. Ранее он был первым замдиректора по научной работе.

Общество
Медведев вновь сменил директора Курчатовского института

В ноябре прошлого года Медведев освободил Дениса Минкина от должности директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» по его собственной просьбе.

В ноябре 2017 года Медведев освободил от должности директора Курчатовского института Виктора Ильгисониса, его место занял Минкин. Согласно распоряжению премьер-министра, он должен был возглавлять центр в течение пяти лет.

 

Теги: Курчатовский институт, Дмитрий Медведев, директор
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