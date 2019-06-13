Медведев назначил нового директора Курчатовского института

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Александра Благова директором Курчатовского института, сообщается на сайте правительства.

В распоряжении отмечается, что он назначен на пять лет.

В ноябре 2018 года Благов был назначен временно исполняющим обязанности главы института. Ранее он был первым замдиректора по научной работе.

В ноябре прошлого года Медведев освободил Дениса Минкина от должности директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» по его собственной просьбе.