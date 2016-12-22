Медведев вновь сменил директора Курчатовского института

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Дениса Минкина от должности директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что это было сделано по просьбе Минкина. Врио директора института назначен Александр Благов, работающий в центре первым замдиректора по научной работе.

В ноябре 2017 года Медведев освободил от должности директора Курчатовского института Виктора Ильгисониса, его место занял Минкин. Согласно распоряжению премьер-министра, он должен был возглавлять центр в течение пяти лет.

В марте 2018 года правительство утвердило программу работы Курчатовского института до 2022 года. В программе прописано создание экспериментальных, опытных и опытно-промышленных образцов техники и технологий, разработку исследовательских установок нового поколения для экспериментальных комплексов.

Также было прописано его финансирование в размере 172,94 млрд руб., из которых более 150 млрд руб. выделили из бюджета.