Медведев сменил директора Курчатовского института

Директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» стал Денис Минкин. Соответствующее распоряжение, которое опубликовано на портале правовой информации, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Минкин будет занимать эту должность в течение пяти лет.

Другим распоряжением председатель правительства освободил от должности директора Курчатовского института Виктора Ильгисониса по его просьбе.

Согласно данным портала «Деловой Петербург», в 1988 году Минкин работал в НИИ вооружений ВМФ России младшим научным сотрудником, позже стал начальником лаборатории. С 1993 по 2003 год он занимал должность генерального директора группы компаний «Девиз», позже занимал аналогичные посты в других организациях. С 2006 года по настоящее время Минкин возглавляет совет директоров ООО «Типографский комплекс «Девиз». В 2008 году стал профессором Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В 2015 году был назначен на должность директора Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константинова (ПИЯФ).

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» основан в 1943 году, а в 1991 году получил статус научного центра. В нем занимаются фундаментальными и прикладными научными исследованиями по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.