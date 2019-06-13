МИД России сообщил о состоянии эвакуированных с горящего танкера моряков

МИД России сообщил о состоянии эвакуированных с горящего танкера моряков

Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что среди эвакуированных с горящих в Оманском заливе танкеров были 11 граждан России.

«Состояние их здоровья удовлетворительное, жизни моряков ничто не угрожает», — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве пояснили, что моряки были доставлены береговой охраной Ирана в иранский порт Джаск, где в настоявшее время идет процесс оформления необходимых документов.

«Посольство России в Тегеране во взаимодействии с иранской стороной предпринимает необходимые шаги с целью проработки путей возвращения на Родину российских граждан», — добавили в МИДе.