Бывшего советника Трампа вызвали для дачи показаний в конгресс США

Бывшего советника Трампа вызвали для дачи показаний в конгресс США

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США, большинство мест в котором занимают представители Демократической партии, направил повестки для дачи показаний двум бывшим соратникам нынешнего президента США Дональда Трампа.

В сообщении комитета говорится, что повестки были отправлены бывшему советнику Трампа по вопросам нацбезопасности Майклу Флинну и одному из сотрудников предвыборного штаба президента Рику Гейтсу.

В комитете пояснили, что намерены опросить Флинна и Гейтса в рамках продолжения расследования о вмешательстве России и других государств в выборы президента США 2016 года, а также связях американских чиновников с иностранными спецслужбами. Ранее оба они сотрудничали с Министерством юстиции в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, однако отказывались давать показания конгрессменам.