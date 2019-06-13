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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,48%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,51%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Песков заявил об отсутствии изумления девушкой в футболке «Я/Мы Голунов»

Девушка в футболке с надписью «Я/Мы Иван Голунов», пришедшая 12 июня на церемонию вручения госнаград в Кремль, не вызвала изумления или вопросов у организаторов мероприятия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, было замечено. Она сидела в первом ряду. Но в этом ничего такого. Не было никаких противозаконных надписей. Нет повода для каких-то вопросов, изумлений», — отметил Песков.

Общество
Заявление РБК в связи с прекращением дела Ивана Голунова

По данным «Медузы», на приеме в Кремле в футболке в защиту журналиста Ивана Голунова находилась журналистка Анна Луганская. Сама девушка рассказала, что пришла на церемонию в Кремль вместе со своим отцом, пианистом Николаем Луганским.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотических веществ. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено.

Теги: прием, Кремль, Иван Голунов, уголовное преследование
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