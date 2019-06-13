Песков заявил об отсутствии изумления девушкой в футболке «Я/Мы Голунов»

Девушка в футболке с надписью «Я/Мы Иван Голунов», пришедшая 12 июня на церемонию вручения госнаград в Кремль, не вызвала изумления или вопросов у организаторов мероприятия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, было замечено. Она сидела в первом ряду. Но в этом ничего такого. Не было никаких противозаконных надписей. Нет повода для каких-то вопросов, изумлений», — отметил Песков.

По данным «Медузы», на приеме в Кремле в футболке в защиту журналиста Ивана Голунова находилась журналистка Анна Луганская. Сама девушка рассказала, что пришла на церемонию в Кремль вместе со своим отцом, пианистом Николаем Луганским.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотических веществ. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено.