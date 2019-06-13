Roshen получила право на использование красной ленты для упаковки тортов

Roshen получила право на использование красной ленты для упаковки тортов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen к Министерству экономического развития и торговли и Украинскому институту интеллектуальной собственности (Укрпатент) на право регистрации знака в виде «красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий». Об этом пишет издание «Наши деньги».

Под действие знака попадают пластмассовые пленки, бумажные ленты, веревки и нитки для обертывания.

Таким образом, суд признал недействительными вывод Укрпатента и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

В августе 2016 компания заявила о желании зарегистрировать ленту красного цвета с надписью Roshen, предназначенную для упаковки тортов. Компания Roshen не смогла доказать, что имеет на это интеллектуальное право, и в феврале 2017 получила отказ.