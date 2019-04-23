На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.

«Подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, а в моем понимании — украденной у украинского народа фабрики», — сказал Кива. Он отметил, что обратился в суд именно сейчас, поскольку ранее суды «контролировались» администрацией президента.

Фабрика Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen в 1996 году. Кондитерский бизнес является главным активом Порошенко. Его доля в компании находится в «слепом» трасте Rothschild Trust Schweiz AG. После избрания президентом в 2014 году Порошенко обещал продать бизнес.

На президентских выборах, второй тур которых прошел 21 апреля, победу одержал актер Владимир Зеленский, его поддержали 73,22% избирателей. Порошенко набрал 24,45% голосов.