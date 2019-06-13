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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,41%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,29%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Омбудсмен сообщила об освобождении всех подростков после акции 12 июня

Полиция отпустила домой всех подростков, которые были задержаны на несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, передает ТАСС.

В числе освобожденных — подросток, которого после задержания госпитализировали с травмами. «На настоящий момент все задержанные несовершеннолетние отпущены. Подросток, которой был госпитализирован в больницу, сейчас также отпущен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказала она.

Кузнецова отметила, что уже направила обращение в прокуратуру Москвы с требованием оценить действия полиции, задерживавшей несовершеннолетних. В то же время она призвала самих подростков и их родителей учесть, что участие в подобных акциях опасно, «так как это неконтролируемый процесс».

Накануне 12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналиста Ивана Голунова. По официальной информации, в ходе несанкционированной акции в районе Бульварного кольца были задержаны 200 человек. Всего участие в ней приняли 1200 человек. Проект «ОВД-Инфо» сообщил более чем о 549 задержанных. Один из них, несовершеннолетний 2001 года рождения, был госпитализирован. Как сообщали в общественной наблюдательной комиссии, у него были обнаружены травмы, в том числе на лице.

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Несанкционированная акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Теги: детский омбудсмен, акции протеста, Иван Голунов
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