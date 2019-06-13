Число погибших при столкновении катеров на Дунае возросло до 23 человек

Число погибших при столкновении катеров на Дунае возросло до 23 человек

Дайверы нашли тело 60-летнего мужчины, погибшего при столкновении круизного судна с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Тело, обнаруженное в 110 км от места трагедии, принадлежит южнокорейскому туристу.

Таким образом, общее количество жертв крушения катера возросло до 23 человек. Еще трое туристов по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Ранее венгерские власти во время спасательных операций извлекли еще четыре тела, трое из которых были южнокорейцами.

В мае BBC со ссылкой на венгерскую полицию сообщал об аресте капитана судна Viking Sigyn, врезавшегося в прогулочный катер на реке Дунай. По данным следствия, это 64-летний гражданин Украины.