Голикова назвала долю бедных семей с детьми

Большинство бедных в России — семьи с детьми и многодетные семьи, их доля в структуре бедности составляет порядка 51%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности», — сказала она.

В прошлом году соцконтракт получили 309 тыс. семей в регионах, однако эффект он дал только в трети случаев. Голикова уточнила, что в настоящий момент такая господдержка реализуется только на региональном уровне, на федеральном она будет вводиться с 2020 года.

В мае 2018 года министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что семьи с детьми составляют 70% тех, чьи доходы находятся ниже уровня прожиточного минимума. По его словам, решить проблему может недавнее повышение уровня МРОТ до 11 163 руб.

Ранее Голикова в интервью «Известиям» сообщила, что общее число бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 400 тыс. человек (12,9%). Больше всего бедных в Тыве (40,5%), Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Наиболее благополучные регионы — Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.