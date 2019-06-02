На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. В результате шесть человек получили ранения, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Кутузовский проспект, в районе пересечения с Минской улицей, столкнулись пять транспортных средств. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек. Движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра затруднено», — сказали в пресс-службе.

При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате аварии пострадали семь человек.

Среди участвующих в ДТП транспортных средств был рейсовый автобус «Мосгортранса», заявил РБК источник в экстренных службах столицы. В аккаунте «Московского транспорта» в Twitter также сообщается, что один из автомобилей въехал в автобус, следовавший по маршруту 840.