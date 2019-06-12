Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Москве на Кутузовском проспекте. В результате погиб один человек, еще один пострадал, он получил травмы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, автомобиль Renault Duster, два автомобиля BMW и две машины Kia столкнулись в районе дома № 24 на Кутузовском проспекте. В результате аварии перекрыто пять полос.

Погибший находился за рулем Renault Duster, а пострадавший — в одном из BMW. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

4 июня на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием машины полиции. В результате аварии никто не пострадал.