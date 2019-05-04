Полиция арестовала младшего брата подавшего в отставку президента Алжира

Сотрудники правоохранительных органов арестовали младшего брата подавшего в отставку президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, сообщает Reuters.

Помимо Саида Бутефлики полиция арестовала двух бывших руководителей алжирской разведки, генералов Башира Атмане Тартагу и Мохамеда Медиене.

Как отмечает агентство, Саид Бутефлика, более десяти лет занимавший должность советника президента, с 2013 года фактически являлся правителем Алжира, так как его старший брат перенес инсульт и оказался в инвалидной коляске.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который возглавляет Алжир с 1999 года, 11 марта в обращении к нации объявил, что не будет участвовать в планировавшихся 18 апреля выборах. Также он заявил о переносе даты президентских выборов и об отставке правительства. Такие решения президентом были приняты на фоне массовых протестов в стране. Позднее он решил уйти со своего поста до окончания срока полномочий.