Трамп пригласил Зеленского приехать в Вашингтон

Американский лидер Дональд Трамп пригласил в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая. Дата официального визита пока не называется

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Об этом сообщается на сайте лидера Украины. Дата официального визита не называется.

«Спасибо США за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», — отметил Зеленский.

Он добавил, что презентованный в конгрессе США проект закона о предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости и территориальной целостности является важным сигналом о «крепком стратегическом партнерстве» двух стран.

В сообщении отмечается, что законопроект предусматривает передачу Украине вооружений и продажи летальных оборонных средств. Среди них противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы.