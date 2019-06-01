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Политика ,  
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Трамп пригласил Зеленского приехать в Вашингтон
Американский лидер Дональд Трамп пригласил в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая. Дата официального визита пока не называется
Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Об этом сообщается на сайте лидера Украины. Дата официального визита не называется.

«Спасибо США за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», — отметил Зеленский.

Он добавил, что презентованный в конгрессе США проект закона о предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости и территориальной целостности является важным сигналом о «крепком стратегическом партнерстве» двух стран.

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Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

В сообщении отмечается, что законопроект предусматривает передачу Украине вооружений и продажи летальных оборонных средств. Среди них противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы.

В администрации украинского лидера добавили, что проект закона также касается укрепления защиты против кибератак со стороны России. Помимо этого, согласно документу, Украина может получить статус главного военно-политического союзника США.

Посольство Украины в США отмечает, что законопроект предполагает, что политика Соединенных Штатов будет направлена на запрет территориальных изменений Украины и осуждение содержания в российских СИЗО 24 украинских моряков.

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Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Ранее главный редактор портала ZN.UA Юлия Мостовая писала в своей колонке, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. По ее словам, визит может состояться после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В середине мая американский лидер рассказал, что встретится с российским коллегой во время саммита G20, который пройдет 28–29 июня в Японии. Однако в Кремле отмечали, что официальных запросов не поступало.

Накануне в администрации украинского президента сообщили, что Зеленский принял приглашение французского коллеги Эмманюэля Макрона посетить Париж в ближайшее время.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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