Алибасов ненадолго очнулся и спросил про кота

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова, попавшего в больницу из-за химического ожога от очистителя труб, рассказал о том, что тот ненадолго пришел в себя. Об этом Бари Алибасов-младший рассказал каналу «360».

По словам Бари Алибасова-младшего, медики пытаются снять его с медикаментов и разбудить. «Это не медикаментозный сон. Медики уже не дают ему лекарства. Он просто спит. Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул», — рассказал он.

По словам сына, Бари Алибасов получил настолько тяжелые ожоги из-за выпитого очистителя труб, что, скорее всего, уже не сможет самостоятельно питаться. «Даже если он сейчас и проснется, то не сможет глотать самостоятельно в жизни никогда. С желудком и дыхательными путями разобрались», — сказал он.

Телеканал «360» со ссылкой на близкую подругу Алибасова Марият Мухину сообщил, что в состоянии продюсера есть положительная динамика. Мухина подтвердила, что Алибасов уже не находится в состоянии медикаментозного сна и постепенно начинает приходить в себя.

Ранее PR-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин говорил РБК, что из состояния медикаментозного сна Алибасов пока не вышел. Он, ссылаясь на одного из лечащих врачей, также говорил, что, скорее всего, Алибасов уже не сможет никогда самостоятельно глотать.