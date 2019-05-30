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СК завел дело из-за пострадавших на перевернувшемся батуте в Бурятии

Управление Следственного комитета по Бурятии завело уголовное дело, после того как в Улан-Удэ перевернулся батут перед торговым центром, из-за чего четверо детей получили травмы. Об этом сообщается на сайте республиканского СК.

Дело завести в связи с п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

Пострадавшим — от двух до семи лет. После происшествия их госпитализировали, один ребенок в тяжелом состоянии без сознания.

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Батут перевернулся из-за сильного порыва ветра. При осмотре конструкции следствие зафиксировало, что батут крепился веревками к двум опорам, которые смастерили из автомобильных покрышек и бетона. Веревки оборвались.

Сейчас следователи выясняют, кто организатор аттракциона, собирают техническую документацию, акты и разрешение на предпринимательскую деятельность.

Теги: батут, Бурятия, Следственный комитет
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