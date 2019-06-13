Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов

Роспотребнадзор перечислил признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где покупатель может столкнуться с мошенничеством. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь под подозрение попадают предложения о продаже товаров по ценам существенно ниже рыночных. По мнению специалистов Роспотребнадзора, такой прием чаще всего используют аферисты. Не рекомендовали в ведомстве и поддаваться на слова «реализация таможенного конфиската», «спешите купить», «акция», «голландский аукцион», «количество ограничено».

Кроме того, Роспотребнадзор, советует насторожиться при виде требований предоплаты, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или банковским переводов на карту на имя частного лица.

Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоз также вынуждают пользователей вносить предоплату. В Роспотребнадзоре рекомендовали отдавать предпочтение магазинам с самовывозам, так как при возможности отправки товара сторонней транспортной компанией злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции.