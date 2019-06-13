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Broadcom Limited $370 (+30,63%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов

Роспотребнадзор перечислил признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где покупатель может столкнуться с мошенничеством. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь под подозрение попадают предложения о продаже товаров по ценам существенно ниже рыночных. По мнению специалистов Роспотребнадзора, такой прием чаще всего используют аферисты. Не рекомендовали в ведомстве и поддаваться на слова «реализация таможенного конфиската», «спешите купить», «акция», «голландский аукцион», «количество ограничено».

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Кроме того, Роспотребнадзор, советует насторожиться при виде требований предоплаты, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или банковским переводов на карту на имя частного лица.

Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоз также вынуждают пользователей вносить предоплату. В Роспотребнадзоре рекомендовали отдавать предпочтение магазинам с самовывозам, так как при возможности отправки товара сторонней транспортной компанией злоумышленники могут предоставить поддельные квитанции.

Среди других признаков опасных торговых площадок в интернете называется отсутствие контактной информации, недавний срок создания магазина, неточности в описании товаров, чрезмерная настойчивость сотрудников, а также предоставление сканов паспорта продавца в качестве подтверждения личности. «Если Интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки», — отметили в ведомстве.

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Причиной разочарования в интернет-покупках в Роспотребнадзоре назвали ошибки самого покупателя. По мнению службы, клиенту чаще всего не хватает знаний об особенностях нужного им товара и внимательности при оформлении заказа. Покупатель имеет право отказаться от покупки в интернет-магазине в течении семи дней после получения товара, напоминают в ведомстве.

Теги: Роспотребнадзор, мошенничествво, интернет-магазины
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