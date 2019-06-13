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Broadcom Limited $370 (+30,83%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Медики сообщили о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое, рассказали РБК в справочной службе больницы.

«В реанимации, состояние тяжелое, температура вечером была 36,6, утром — 36,8», — сообщил сотрудник справочной.

Продюсера Бари Алибасова госпитализировали 4 июня, после того как он, по словам сына, по ошибке выпил вместо сока средство для прочистки труб «Крот». У него диагностировали ожоги пищевода и дыхательных путей. Врачи ввели его в медикаментозный сон. Продюсер пробыл в нем пять суток и очнулся 11 июня.

Как говорил РБК его сын, после пробуждения Алибасов не мог говорить и ничего не помнил. Однако накануне, 12 июня, к Алибасову начала возвращаться память.

Теги: новости РБК, медики, НИИ Склифосовского
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