Медики сообщили о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое, рассказали РБК в справочной службе больницы.

«В реанимации, состояние тяжелое, температура вечером была 36,6, утром — 36,8», — сообщил сотрудник справочной.

Продюсера Бари Алибасова госпитализировали 4 июня, после того как он, по словам сына, по ошибке выпил вместо сока средство для прочистки труб «Крот». У него диагностировали ожоги пищевода и дыхательных путей. Врачи ввели его в медикаментозный сон. Продюсер пробыл в нем пять суток и очнулся 11 июня.

Как говорил РБК его сын, после пробуждения Алибасов не мог говорить и ничего не помнил. Однако накануне, 12 июня, к Алибасову начала возвращаться память.