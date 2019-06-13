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AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильские истребители нанесли удар по «подземной инфраструктуре» в лагере палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Военные утверждают, что эти действия стали ответом на запущенную из сектора Газа ракету вечером 12 июня. Отмечается, что она не достигла цели, поскольку была перехвачена системой ПРО «Железный купол».

По данным источников палестинского агентства Maan, самолеты ВВС Израиля совершили налет на сельскохозяйственные угодья к востоку от города Рафах. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Обмен ударами последовал после того, как Израиль решил сократить зону рыбной ловли для моряков из сектора Газа в ответ на продолжающиеся обстрелы и запуск воздушных шаров со взрывными устройствами.

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Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

21 мая Израиль договорился с ХАМАС о полугодовом перемирии, соглашение было заключено при посредничестве Египта и ООН. Палестина обязалась прекратить беспорядки на границе и обстрел израильской территории, а Израиль — расширить в районе сектора Газа рыболовную зону для палестинских рыбаков и разрешить ввоз в анклав медикаментов.

Теги: Израиль, Газа, ХАМАС
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