Минобрнауки сообщило о планах выдавать электронные дипломы к 2021 году

В качестве эксперимента пять российских университетов выдадут такие дипломы уже в этом году. В следующем году к ним присоединятся еще 15 вузов. К 2021 году начнется массовая выдача

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К 2021 году российские вузы будут выдавать дипломы в электронном виде, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В этом году электронные дипломы выдадут пять университетов (какие конкретно — не уточняется), к 2020 году эксперимент пройдет в 15 вузах. Ведомство уточнило, что дипломы в цифровом виде планируется сделать частью общего электронного портфолио, где также будут приведены различные достижения — в том числе прохождение практик, курсов повышения квалификации и спортивные успехи. К портфолио, как предполагается, будут иметь доступ работодатели.

Осенью прошлого года правительство в 2021 году также обещало начать постепенный перевод граждан на электронные паспорта, которые в итоге должны полностью заменить бумажный вариант документа.

В мае 2019 года сенаторы подготовили рамочный законопроект о «цифровом профиле» россиян, который в том числе вводит правовой институт электронного единого профиля граждан и утверждает основные подходы к регулированию вопросов дистанционной идентификации и аутентификации физических лиц.