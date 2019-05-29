Экономика Венесуэлы сократилась вдвое за время правления Мадуро

Центральный банк Венесуэлы впервые с 2015 года опубликовал макроэкономическую статистику. Из нее следует, что с 2013 года, когда президентом страны стал Николас Мадуро, ВВП страны снизился на 52,3%, сообщает El Pais.

Все эти годы в стране росла инфляция — со 180% в 2015 году до 130 000% в прошлом году.

Доходы от продажи нефти за время правления Мадуро снизились в три раза, капитализация государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela — в четыре раза. Добыча нефти упала до исторического минимума — 740 тыс. барр./день.

Строительный сектор в 2013–2018 годах снизился на 95%, обрабатывающий на 76%, финансовый на 79%. При этом в отчете ЦБ указывается, что обвал только усилился к концу 2018 года, то есть еще до введения новых американских санкций и самопровозглашения главы парламента Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы. Мадуро неоднократно обвинял США в экономических проблемах страны.