Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня

Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня

Журналист Иван Голунов после снятия обвинений в торговле наркотиками и освобождения сказал, что не планирует посетить несогласованную акцию 12 июня, передает корреспондент РБК.

«Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя», — объяснил он.

Голунов отметил, что в курсе того, что эта акция не согласована со столичными властями. «Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи», — сказал он.

В числе организаторов акции были бывший коллега Голунова по «Медузе», журналист и муниципальный депутат Илья Азар и шеф-редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев. После освобождения Голунова организаторы разошлись во мнениях: Азар сообщил, что намерен 12 июня «просто пройтись» по маршруту, однако из числа организаторов акции вышел. Руководство «Медузы», где работает Голунов, предложило акцию не проводить и «в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы».