В центре Москвы началась не согласованная с мэрией акция

В Москве началась не согласованная с властями акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого сначала обвинили в торговле наркотиками, но потом освободили из-под домашнего ареста после снятия обвинений. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В мэрии Москвы 12 июня призвали отказаться от участия в несанкционированном мероприятии, объяснив, что из-за ограниченного количества времени на подготовку полностью обеспечить безопасность невозможно. Власти также предупредили организаторов акции об ответственности за все возможные последствия.

Накануне руководство «Медузы» предложило не выходить на митинг 12 июня, а отпраздновать освобождение журналиста из-под домашнего ареста и снятие всех обвинений. Редакция РБК в своем заявлении призвала всех, кто намеревается публично выразить свое мнение, присоединяться к согласованным акциям. Сам журналист отмечал, что на акцию в свою поддержку 12 июня идти не планирует.

Сотрудники Росгвардии принимают необходимые меры по обеспечению общественной безопасности на территории Москвы, сообщили РБК в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии России.