На Украине скончался еще один пострадавший при пожаре в психбольнице

На Украине скончался еще один пострадавший при пожаре в психбольнице

В больнице скончался еще один пострадавший при пожаре в Одесском областном медицинском центре психического здоровья. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее, в ночь на 11 июня, стало известно о шести погибших в результате возгорания в одном из корпусов психиатрической больницы, расположенной в Суворовском районе города. По последним данным службы, было госпитализировано пять пострадавших.

«Один человек из пяти умер в больнице 11 июня», — говорится в сообщении.

Пожар возник в 21:44 мск 10 июня из-за возгорания крыши одноэтажного корпуса психбольницы. Площадь пожара составила 500 кв. м.



