СМИ узнали об отсутствии нужных навыков у пилота упавшего в США вертолета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,56 -0,22 EUR Бирж. 73,14 -0,14 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,01 63,99 EUR Нал. 73,78 72,56 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1329 +0,0012 BTC/USD Бирж. 7 975,60 +75,60 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 048,51 -0,05% Nasdaq 7 822,57 -0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 11 июн, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 11 июн, 14:46
Трамп выступил против слежки ЦРУ за Ким Чен Ыном Политика, 08:01 В России насчитали самую низкую смертность от внешних причин за 50 лет Общество, 08:00 Депутат Рады признал факт лжеминирования украинцами Общество, 07:53 Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста Общество, 07:52 СМИ узнали об отсутствии нужных навыков у пилота упавшего в США вертолета Общество, 07:26 В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,2 Общество, 07:04 В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию Политика, 06:43 Литва бесплатно передала Украине боеприпасы стоимостью €255,5 тыс. Политика, 06:24 Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных» Общество, 06:07 В Польше задержали бывшего бойца MMA Спорт, 05:49 Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн Общество, 05:42 Генсек НАТО заявил о наращивании военного присутствия России в Арктике Политика, 05:20 Рябков исключил возникновение чудес в российско-американских отношениях Политика, 04:52 США связали необходимость поставок оружия ОАЭ с соперничеством с Россией Политика, 04:46
Общество ,  
0 
СМИ узнали об отсутствии нужных навыков у пилота упавшего в США вертолета

Пилот вертолета, разбившегося после аварийной посадки на здание в Нью-Йорке в районе Манхэттен, не имел сертификат, необходимый для управления воздушным судном в условиях плохой видимости. Об этом сообщила в эфире телеканала NBC представитель Федерального авиационного управления (Federal Aviation Administration) США.

Она отметила, что погибшему пилоту Тимоти Маккормаку было 58 лет. Для того, чтобы получить такой документ, пилот должен обладать навыками и сдать тест управление воздушным судном в условиях, при которых ориентироваться можно лишь по показаниям пилотажно-навигационных приборов, добавила представитель FAA.

Общество
Мэр Нью-Йорка исключил террористический подтекст в крушении вертолета

Вертолет врезался в здание неподалеку от Таймс-сквер вечером 10 июня по мск. Как пояснили в пожарной службе, он совершил аварийную посадку. После крушения вертолет загорелся, впоследствии его удалось потушить.

По предварительным данным, пилот не справился с управлением в условиях плохой видимости. Обстоятельства крушения вертолета расследуют полиция Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований, а также эксперты Национального управления по безопасности на транспорте и ФАУ.

Теги: вертолет, Нью-Йорк, крушение
Материалы по теме
Один человек погиб после аварийной посадки вертолета на крышу в Нью-Йорке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter