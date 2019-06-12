СМИ узнали об отсутствии нужных навыков у пилота упавшего в США вертолета

Пилот вертолета, разбившегося после аварийной посадки на здание в Нью-Йорке в районе Манхэттен, не имел сертификат, необходимый для управления воздушным судном в условиях плохой видимости. Об этом сообщила в эфире телеканала NBC представитель Федерального авиационного управления (Federal Aviation Administration) США.

Она отметила, что погибшему пилоту Тимоти Маккормаку было 58 лет. Для того, чтобы получить такой документ, пилот должен обладать навыками и сдать тест управление воздушным судном в условиях, при которых ориентироваться можно лишь по показаниям пилотажно-навигационных приборов, добавила представитель FAA.

Вертолет врезался в здание неподалеку от Таймс-сквер вечером 10 июня по мск. Как пояснили в пожарной службе, он совершил аварийную посадку. После крушения вертолет загорелся, впоследствии его удалось потушить.

По предварительным данным, пилот не справился с управлением в условиях плохой видимости. Обстоятельства крушения вертолета расследуют полиция Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований, а также эксперты Национального управления по безопасности на транспорте и ФАУ.