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Омбудсмен обещал проверить данные о голодовке экс-мэра Урлашова в колонии

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин пообещал проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за коррупцию, объявил голодовку. Об этом Бабуркин сообщил «РИА Новости».

«Была информация о какой-то напряженности, конфликте, но была ли объявлена голодовка, пока не ясно. Насколько я успел выяснить, официально он о голодовке не оповещал», — сказал Бабуркин.

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Он отметил, что сотрудник аппарата уполномоченного в ближайшее время съездит в колонию, чтобы разобраться в ситуации. Также в пресс-службе УФСИН по Ярославской области агентству не подтвердили информацию о голодовке экс-мэра Ярославля в колонии, добавив, что он принимает пищу в соответствии с распорядком дня.

Ранее интернет-издание 76.ru со ссылкой на источник сообщило, что Урлашов объявил голодовку и не принимает пищу с конца прошлой недели, причиной якобы стал его конфликт с другими осужденными.

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Евгения Урлашова осудили в 2016 году на 12,5 года колонии по обвинению в получении взяток. Судебный процесс над экс-мэром начался в сентябре 2015 года. По версии обвинения, Урлашов, его бывший помощник Алексей Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен требовали 14 млн руб. от директора фирмы ООО «Радострой», члена партии «Единая Россия» Сергея Шмелева за получение контракта на уборку мусора. Кроме того, Урлашов требовал от бизнесмена Эдуарда Авдаляна 30 млн за передачу контрольного пакета акций городского дорожного управления строительной компании «Ярдорстрой».

Свою вину Урлашов не признал. Экс-мэр называл свой процесс политическим.

Теги: Евгений Урлашов, Ярославль, колония, голодовка
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