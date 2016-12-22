Представитель Урлашова заявила об отказе Путина помиловать экс-мэра

Президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его представителя Светлану Ефимову.

Она рассказала, что соответствующий документ уже поступил в исправительную колонию № 2 города Рыбинска и Урлашов ознакомился с ним.

Бывший мэр «не ожидал ничего другого, потому что он не изменил своей политической позиции, также критиковал власть, не признал вину, считает свое дело политическим»​, отметила представитель Урлашова. Ефимова добавила, что подавать повторное ходатайство о помиловании осужденный не планирует, так как это «бессмысленно».

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин и пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова ​не смогли подтвердить РБК эти данные. Дежурный ИК-2 Ярославской области сказал РБК, что не обладает такой информацией.

В июне прошение о помиловании Урлашова отклонил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Просьбу о помиловании бывший мэр направил в конце марта.

В 2016 году Урлашов был приговорен к 12,5 года колонии по обвинению в получении взяток. По версии обвинения, Урлашов, его бывший помощник Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен требовали 14 млн руб. от директора фирмы ООО «Радострой» и члена партии «Единая Россия» Сергея Шмелева за получение контракта на уборку мусора. Также Урлашов требовал 30 млн руб. от бизнесмена Эдуарда Авдаляна за передачу контрольного пакета акций Городского дорожного управления строительной компании «Ярдорстрой».