Сын Алибасова объяснил иск родственников к производителю «Крота»

Родственники продюсера и лидера группы «На-На» Бари Алибасова, отравившегося средством для прочистки труб «Крот», намерены судиться с производителем средства для того, чтобы добиться справедливости. Они не ставят перед собой задачу получить от производителя компенсацию, сообщил «РИА Новости» сын продюсера Бари Алибасов-младший.

«Я искренне был уверен, что виновата рассеянность папы... Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами, с препаратом в той же упаковке», — сказал сын музыканта.

Он отметил, что ежегодно в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где сейчас находится Алибасов-старший, обращаются порядка 200 человек с подобными ожогами.

4 июня Алибасова доставили в больницу после того, как он перепутал емкости и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожоги дыхательных путей, желудка и пищевода. Семья продюсера решила подать в суд на производителя средства для очистки труб.