С журналиста Ивана Голунова сняли электронный браслет

Сотрудники правоохранительных органов сняли с журналиста Ивана Голунова электронный браслет, который на него надели после перевода под домашний арест. Об этом сообщает ФСИН, передает «РИА Новости».

Фотографию журналиста без электронного браслета опубликовал телеграм-канал проекта «Правозащита Открытки», в сообщении отмечается, что снимок прислал им адвокат Голунова Сергей Бадамшин (участвует в проекте).

Иван Голунов (Фото: Правозащита Открытки / Telegram)

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня сотрудники полиции. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Полиция сообщила, что у Голунова были обнаружены пакеты с наркотическими веществами. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Однако позднее МВД признало отсутствие доказательств причастности журналиста к преступлению. 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено. Министр МВД Владимир Колокольцев сообщил, что полицейские, задерживавшие журналиста, будут отстранены от работы. Двух генералов МВД — Андрея Пучкова, начальника УВД по западному округу Москвы, и Юрия Девяткина — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, — должны уволить. Ходатайство об этом Колокольцев направил президенту Владимиру Путину.