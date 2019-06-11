Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.

«Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, наш президент говорит об освобождении, я бы такие условия с вами хотела обсудить», — сказала Денисова, отметив, что «есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех».

«Мы могли бы объединить усилия: вы в России, а я в Украине», — добавила она.

В ответ на это Москалькова отметила, что для успеха таких переговоров важно уйти от политизированности темы. По ее словам, во время предыдущих обсуждений на эту тему «правозащитная тема уходила в политическую сферу и диалог дальше не продолжался».

Москалькова также предложила разработать меморандум — соглашение по мониторингу и оказанию гуманитарной помощи людям, которые оказались в сложном положении «в связи с привлечением к уголовной ответственности и в связи с другими факторами».