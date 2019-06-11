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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» раскрыла размер дивидендов на фоне компенсаций за «Дружбу»

«Транснефть» рассчитывает, что дивиденды акционерам за 2018 год составят 50% от чистой прибыли — то есть около 10,4 тыс. руб за акцию. Об этом во время телеконференции с инвесторами заявил вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что окончательное решение о дивидендах будет приниматься на собрании акционеров, которое должно состояться до конца июня 2019 года. При этом «Транснефть» еще не создавала резервы для выплат компенсаций компаниям, которые пострадали из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», уточнил Шарипов.

«Мы изучаем опыт лучших российских компаний, которые решили платить в виде дивидендов 50% прибыли, и в ближайшее время сообщим о своем решении», — сказал он.

Бизнес
Козак назвал условие выплат компенсаций от «грязной» нефти в «Дружбе»

Согласно презентации на сайте «Транснефти», в 2017 году компания выплатила рекордные дивиденды в размере 82,5 млрд руб.

Ранее курирующий сферу ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что «Транснефть» компенсирует ущерб всем компаниям, которые докажут реальный ущерб из-за ситуации с «Дружбой». Кроме того, вице-премьер заверил, что затраты «Транснефти» на компенсацию будут учтены при утверждении ее дивидендов: «Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты». По оценке Минэнерго, суммарный ущерб от ЧП на «Дружбе» не превысит $100 млн.

Теги: «Транснефть», дивиденды, «Дружба»
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