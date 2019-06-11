В муфтияте Ингушетии начались обыски

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в здании Духовного центра мусульман и обыск в доме муфтия Исы Хамхоева, сообщил РБК работник муфтията.

«Там оцепление, нас [в здание] не пускают. В доме муфтия [Исы Хамхоева] тоже идут обыски», — рассказал он и добавил, что Хамхоев находится в Следственном комитете (СК).

Об обысках в здании центра сообщал изданию «Кавказ.Реалии» руководитель правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов. Он уточнил, что обыски также проходят у брата муфтия Исы Хамхоева — Муссы и в доме шариатского судьи Абдурахмана Мартазанова. Муцольгов предположил, что обыски связаны с «противостоянием» Хамхоева и руководства Ингушетии, которое обвиняет муфтия в протестах жителей против решения о границе между Чечней и Ингушетией.

В пресс-службе следственного управления СК по Республике Ингушетия РБК сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о выемке документов. РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

В 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между регионами, таким образом формально урегулировав многолетний территориальный спор — граница республик не была четко обозначена с момента распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.