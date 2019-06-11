Минск направил Москве предложение по компенсации убытков от грязной нефти

«Белнефтехим» направил в Министерство энергетики России предложения по компенсации убытков от поставок грязной нефти с указанием предварительной суммы понесенных потерь, сообщает пресс-служба концерна. Там сообщили, что это было сделано в соответствии с договоренностями вице-премьеров двух стран Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака.

В «Белнефтехиме» также указали, что и белорусские НПЗ выставляют финансовые претензии к поставщикам за нефть, не соответствующую условиям договора.

В концерне при этом подчеркивают, что точную сумму ущерба назвать пока невозможно, поскольку на территории Белоруссии остается около 760 тыс. т загрязненной нефти. «Поэтапно реализуются мероприятия «дорожной карты» по замещению некачественной нефти, что позволяет снизить размер потерь», — говорится в сообщении.

Белоруссия сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», в апреле. Выяснилось, что в сырье попали хлорорганические соединения, которые могут привести к поломке оборудования, в том числе автомобилей. СК завел несколько уголовных дел из-за загрязнения нефти в трубопроводе. Сырье, соответствующее стандартам, начало поступать по трубопроводу в начале мая.